Bima Sakti Ungkap Persiapan Timnas Indonesia U-17 Jelang Hadapi Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

BIMA Sakti ungkap persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (13/11/2023).

Bima Sakti mengklaim bahwa skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – telah menganalisis kekuatan Timnas Panama U-17 melalui video. Mereka mencatat kekurangan dan kelebihan dari sang calon lawan.

“Kami sudah menemukan videonya, dan juga sudah kami informasikan ke pemain bagaimana kekuatan dan kekurangan mereka. Kami menanyakan ke pemain dan harus satu persepsi," kata Bima Sakti dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (12/11/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan timnya tidak boleh memandang remeh Timnas Panama U-17. Sebab, tim itu syarat dengan kualitas dan akan memberikan perlawanan ketat.

"Mereka punya kualitas individu yang baik, organisasi juga lumayan," katanya.