HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekan Satu Klub di Hoffenheim, Striker Timnas Jerman U-17 Bicara soal Amar Brkic

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |03:54 WIB
BANDUNG - Penyerang Timnas Jerman U-17, Max Moerstedt, angkat bicara soal Amar Rayhan Brkic yang notabene rekan setimnya di TSG Hoffenheim. Dia menyebut penggawa Timnas Indonesia U-17 itu sebagai orang baik.

Moerstedt memang tidak asing dengan nama Amar lantaran sama-sama bermain di tim muda Hoffenheim. Bedanya, pemain berusia 17 tahun itu kini sudah membela skuad Hoffenheim U-19.

Karena itu, jika ditanya soal sosok Amar, Moerstedt tidak terlalu mengenalnya. Namun begitu, dia mengetahui rekan satu klubnya itu juga ada di ajang Piala Dunia U-17 2023 untuk membela Timnas Indonesia U-17.

"Amar? Ya, saya tahu Amar, tapi saya tidak terlalu mengenalnya. Tapi saya tahu dia ada di sini juga," ucap Moerstedt kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 12 November 2023.

"Ya dia satu tahun lebih muda. Kami tidak bermain di tim yang sama (di Hoffenheim) tapi saya tahu dia adalah orang yang baik," tambah pemain berpaspor Jerman itu.

