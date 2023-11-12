Bima Sakti Ungkap Kabar Baik soal Amar Brkic, Bakal Tampil di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama?

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, mengungkap kondisi terkini Amar Rayhan Brkic jelang bentrokan melawan Timnas Panama U-17. Sang pemain sudah dalam kondisi fit dan tidak menutup kemungkinan akan diturunkan pada laga esok hari.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Skuad Garuda Asia memiliki modal yang bagus untuk menatap laga tersebut. Timnas Indonesia U-17 meraih hasil imbang 1-1 kala melawan Timnas Ekuador U-17. Lain cerita dengan Panama U-17 yang harus takluk 0-2 dari Timnas Maroko U-17 di matchday perdananya.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 juga mendapat amunisi tambahan karena Amar dikabarkan sudah siap untuk dimainkan. Seperti diketahui, pemain kelahiran Jerman itu harus absen di laga perdana karena menderita diare.

“Amar sudah bisa berlatih 100 persen sejak kemarin. Dia latihan sama-sama dan bergabung dengan teman-teman yang lain,” ungkap Bima Sakti, dikutip dari situs resmi PSSI, Minggu (12/11/2023).

“Kami berharap kondisi pemain bisa lebih baik karena dua hari recovery. Kami ice bath kemudian massage,” sambung pria berusia 47 tahun itu.