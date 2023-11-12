Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Waktunya Amar Brkic Jadi Starter!

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini. Nama Amar Brkic diharapkan bisa menjadi pilihan untuk mengisi starting line up.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga kedu Grup A Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Panama U-17.

Pasukan Bima Sakti bisa dikatakan dalam tren cukup baik jika melihat penampilan mereka di laga sebelumnya. Arkhan Kaka dan rekan-rekan berhasil memaksa Ekuador U-17 berbagi angka di laga pembuka Grup A.

Sementara di sisi lain, Timnas Panama U-17 mendapat hasil buruk di laga perdana mereka. Panama U-17 kalah telak 0-2 saat menghadapi Timnas Maroko U-17 di matchday pertama.

Laga kontra Panama U-17 pun diharapkan bisa jadi momentum Garuda Asia untuk meraih kemenangan. Tiga poin di laga kali ini akan menjadi penting demi bisa lolos ke fase berikutnya