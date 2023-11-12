Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Momentum Garuda Asia Sabet Kemenangan!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |06:20 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Momentum Garuda Asia Sabet Kemenangan!
Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Ekuador U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Laga ini bisa menjadi momentum Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- untuk meraih kemenangan pertama di fase grup.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 akan digelar di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan akan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.

Pasukan Bima Sakti dipastikan bakal turun dengan kekuatan penuh di laga kontra Panama U-17. Iqbal Gwijangge dan rekan-rekan mengincar kemenangan pertama mereka di fase grup.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 tampil cukup baik di laga pertama Grup A. Mereka berhasil menaham imbang Ekuador U-17 dengan skor akhir 1-1.

Garuda Asia bahkan berhasil unggul lebih dulu lewat sontekan Arkhan Kaka. Sayang, Ekuador berhasl menyamakan kedudukan beberapa menit setelahnya hingga kedua tim harus puas berbagi angka.

Sementara itu, Panama U-17 yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-17 baru saja menelan kekalahan dari Maroko U-17 di laga pertama mereka pada fase grup.

Halaman:
1 2
      
