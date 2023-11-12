Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Kaget dengan Penampilan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Byun Sung-hwan kaget dengan penampilan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia memuji apa yang ditampilkan anak asuh Bima Sakti Tukiman luar biasa.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 menahan Timnas Ekuador U-17 1-1 pada laga pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November malam WIB. Hasil itu sungguh impresif mengingat La Tri salah satu tim kuat.

Skor sama kuat itu membuat Byun kaget. Menurutnya, penampilan Timnas Indonesia U-17 itu sangat luar biasa dan hasil imbang bisa menjadi modal untuk melakoni dua laga berikutnya di Piala Dunia U-17 2023.

"Betul (terkejut). Hasil itu di luar dugaan," kata Byun saat ditemui di Jakarta, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Timnas Korea Selatan U-17 beberapa waktu sudah menjajal kekuatan Timnas Indonesia U-17 di Jakarta. Ketika itu, The Taeguk Warriors menang tipis 1-0 atas Garuda Asia.

Byun mengatakan, Timnas Indonesia U-17 memang sangat serius mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U-17 2023. Buktinya, Arkhan Kaka dan kawan-kawan sampai melakoni pemusatan latihan ke Jerman.