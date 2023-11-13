Pelatih Timnas Jerman U-17 Sesumbar Der Panzer Muda Kesebelasan Terbaik di Piala Dunia U-17 2023

Timnas Jerman U-17 diklaim sebagai tim terkuat di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/SBN)

BANDUNG - Pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wuck, berani sesumbar dengan mengatakan Der Panzer muda adalah kesebelasan terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Hal itu sudah dibuktikan di laga perdana saat bertemu Timnas Meksiko U-17 2023.

Berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 12 November 2023 malam WIB, Jerman tampil mendominasi. Mereka mengatasi perlawanan Meksiko dengan skor akhir 3-1.

Ketiga gol Jerman disumbangkan oleh Noah Darvich (29'), Max Moerstedt (38'), dan Eric Da Silva Moreira (53'). Sedangkan satu gol Meksiko dilesakkan oleh Tahiel Jimenez (75').

Mengomentari hasil laga, Wuck mengaku sangat senang. Dia dengan tegas menyatakanhasil yang didapat Jerman tersebut sesuai dengan performa yang ditunjukkan anak asuhnya.

"Saya pikir kami memainkan pertandingan dengan sangat-sangat bagus. Sangat memuaskan. Pertandingan secara keseluruhan kami sangat mendominasi. Saya pikir kami lebih baik dari Meksiko," ujar Wuck kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Senin (13/11/2023).

Tak berhenti di situ, dia menyebut Jerman adalah tim terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Dengan kekuatan yang ada saat ini, Wuck yakin bisa melangkah jauh di turnamen dua tahunan tersebut.