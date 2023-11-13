Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Venezuela U-17 Sempat Batal Latihan, Pelatih Bantah Gara-Gara Kemacetan Kota Bandung

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |01:51 WIB
Timnas Venezuela U-17 Sempat Batal Latihan, Pelatih Bantah Gara-Gara Kemacetan Kota Bandung
Timnas Venezuela U-17 sempat batal berlatih jelang laga Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/SBN)
A
A
A

BANDUNG - Timnas Venezuela U-17 sempat batal menggelar sesi latihan pada Sabtu 11 November 2023 jelang laga perdana Piala Dunia U-17 2023 kontra Timnas Selandia Baru U-17. Sang pelatih, Ricardo Valino, membantah masalah kemacetan di Kota Bandung sebagai penyebab.

Venezuela melakoni laga perdana Piala Dunia U-17 2023 melawan Selandia Baru di Stadion si Jalak Harupat, Minggu 12 November sore WIB. Hasilnya mereka sukses meraih kemenangan besar dengan skor 3-0.

Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

Namun begitu, Venezuela terbilang minim persiapan karena sempat gagal menggelar latihan H-1 jelang laga. Mereka dijadwalkan melakoni latihan di Lapangan Latihan ITB Bandung, Sabtu 11 November 2023 pukul 16.30 WIB.

Dikabarkan, skuad asuhan Valino itu gagal menjalani latihan karena terjebak kemacetan Kota Bandung. Namun, alasan itu langsung dibantah oleh sang pelatih.

"Tidak terjadi apa-apa. Hujan saja, banjir, dan badai petir," kata Valino ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) usai laga, dikutip pada Senin (13/11/2023).

"Kami tidak bisa sampai ke tempat latihan, tidak lebih dari itu. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah," sambung pria asal Venezuela itu.

Halaman:
1 2
      
