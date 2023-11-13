Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Kelolosan Timnas Indonesia U-17 dari Fase Grup Piala Dunia U-17 2023 Bakal Bagus untuk Sepakbola ASEAN

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |00:57 WIB
Media Vietnam Sebut Kelolosan Timnas Indonesia U-17 dari Fase Grup Piala Dunia U-17 2023 Bakal Bagus untuk Sepakbola ASEAN
Kelolosan Timnas Indonesia U-17 dari fase grup Piala Dunia U-17 akan bagus untuk sepakbola Asia Tenggara (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, soha.vn, menyebut kelolosan Timnas Indonesia U-17 dari fase grup Piala Dunia U-17 2023 akan bagus untuk sepakbola kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Oleh karena itu, mereka menjagokan Garuda Asia menang atas Timnas Panama U-17.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 menuai pujian usai menahan Timnas Ekuador U-17 1-1 di laga pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023, Jumat 10 November malam WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Sebab, lawan yang dihadapi kualitasnya jauh di atas tuan rumah.

Timnas Indonesia U-17 berlatih

Kini, Timnas Indonesia U-17 tengah bersiap melakoni laga kedua di penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023. Timnas Panama U-17 menjadi lawan berikutnya yang akan dihadapi pada Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB di Stadion GBT.

Jelang laga itu, media Vietnam kembali mengulas seperti apa peluang Indonesia memenangi pertandingan. Kendati Panama punya ranking yang lebih tinggi, Arkhan Kaka dan kawan-kawan tetap dijagokan menang karena status tuan rumah.

"Secara teori, Indonesia tidak bisa dianggap lebih baik dari Panama. Bagaimana pun juga, tuan rumah punya keuntungan tertentu untuk menargetkan kemenangan," ulas soha.vn dalam artikelnya, dikutip pada Senin (13/11/2023).

Lebih lanjut, media itu mengulas soal peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Format turnamen disebut menguntungkan anak asuh Bima Sakti. Sebab, selain enam juara dan runner-up grup, empat kesebelasan peringkat tiga terbaik akan berlaga di 16 besar.

Halaman:
1 2
      
