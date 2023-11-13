Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir 4-4!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |01:33 WIB
Hasil Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir 4-4!
Laga Chelsea vs Manchester City berakhir sama kuat 4-4 (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

LONDON - Hasil Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Stamford Bridge, London, Senin (13/11/2023) dini hari WIB, itu berjalan sengit dan berakhir 4-4

Empat gol Man City dihasilkan lewat brace Erling Haaland (25', 47'), Manuel Akanji (45+1'), dan Rodrigo Hernandez (86'). Sementara itu, Chelsea membalas via Thiago Silva (29'), Raheem Sterling (37'), Nicolas Jackson (67'), dan Cole Palmer (90+5')

Raheem Sterling sempat membawa Chelsea memimpin 2-1 atas Manchester City (Foto: Reuters/John Sibley)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan seru di babak pertama. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Man City unggul duluan lewat titik penalti di menit ke-25. Wasit Anthony Taylor memberi hadiah di menit ke-22 setelah Marc Cucurella melanggar Haaland.

Penyerang asal Norwegia itu sukses mengeksekusi penalti di menit ke-25. Manchester City unggul 1-0! Chelsea berusaha membalas lewat tendangan bebas Reece James di menit ke-28, tetapi Ederson berhasil menepisnya dengan baik.

Namun, Chelsea sukses menyamakan skor dari situasi sepak pojok! Umpan Gallagher bisa ditanduk Thiago Silva dengan baik untuk menyamakan skor 1-1 di menit ke-29. Skor imbang membuat laga berjalan semakin seru.

Malahan, Chelsea berbalik unggul di menit ke-37. Kegagalan Gvardiol membuang bola, membuat Reece James bisa mengumpan ke Sterling yang menaklukkan Ederson dari jarak dekat.

Man City memaksa laga di babak pertama berakhir sama kuat 2-2. Sundulan Akanji sukses menaklukkan Sanchez dari jarak dekat di menit pertama injury time.

Babak Kedua

Usai rehat, Man City langsung menyengat. Lewat serangan balik kilat, Julian Alvarez mengirim umpan silang ke arah Haaland yang langsung memasukkan bola ke gawang Chelsea. Tim tamu memimpin 3-2! Pendukung tuan rumah bergemuruh di menit ke-67.

Halaman:
1 2
      
