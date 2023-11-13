Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Seru, The Blues Unggul 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |00:22 WIB
Hasil Babak Pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024: Seru, <i>The Blues</i> Unggul 2-1!
Babak pertama laga Chelsea vs Manchester City berakhir 2-2 (Foto: Reuters/John Sibley)
A
A
A

LONDON - Hasil babak pertama Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Stamford Bridge, London, Senin (13/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir 2-2.

Man City lebih dulu unggul berkat penalti Erling Haaland (25'). Chelsea melesakkan dua gol balasan lewat Thiago Silva (29') dan Raheem Sterling (37'). Namun, tim tamu kemudian menyamakan skor lagi lewat sundulan Manuel Akanji (45+1').

Erling Haaland membawa Manchester City memimpin 1-0 atas Chelsea lewat titik penalti (Foto: Reuters/John Sibley)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea mengambil inisiatif serangan di 15 menit awal. Mereka sanggup menembus pertahanan lawan tetapi tidak merepotkan Ederson. Sebaliknya, Man City yang tampak kesulitan, mendapat peluang pertama dari sundulan Josko Gvardiol di menit ke-17 yang masih bisa diamankan Robert Sanchez.

Dua menit kemudian, Chelsea mengintip peluang lewat tembakan keras Conor Gallagher, tetapi bisa ditangkap Ederson. Wasit Anthony Taylor memberi hadiah penalti bagi Man City di menit ke-22 setelah Marc Cucurella melanggar Erling Haaland.

Penyerang asal Norwegia itu sukses mengeksekusi penalti di menit ke-25. Manchester City unggul 1-0! Chelsea berusaha membalas lewat tendangan bebas Reece James di menit ke-28, tetapi Ederson berhasil menepisnya dengan baik.

Namun, Chelsea sukses menyamakan skor dari situasi sepak pojok! Umpan Gallagher bisa ditanduk Thiago Silva dengan baik untuk menyamakan skor 1-1 di menit ke-29. Skor imbang membuat laga berjalan semakin seru.

Phil Foden mengintip peluang di menit ke-34, tetapi tembakannya menyamping tipis saja dari gawang Sanchez. Malahan, Chelsea berbalik unggul di menit ke-37. Kegagalan Gvardiol membuang bola, membuat James bisa mengumpan ke Sterling yang menaklukkan Ederson dari jarak dekat.

Halaman:
1 2
      
