Man of The Match Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Leenhan Romero!

Leenhan Romero jadi man of the match Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17. (Foto: FIFA)

MAN of The Match (MoTM) laga Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui. Ia adalah striker Timnas Venezuela U-17, Leenhan Romero.

Duel Timnas Venezuela U-17 vs Selandia Baru U-17 pada matchday pertama Grup F Piala Dunia U-17 2023 telah rampung digelar. Hasilnya, laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023) pukul 16.00 WIB itu dimenangkan Timnas Venezuela U-17 dengan skor 3-0.

Adapun tiga gol kemenangan skuad muda La Vinotinto -julukan Timnas Venezuela- itu dicetak oleh David Martinez (29’), dan dua gol oleh Leenhan Romero (87’ dan 90+7’). Dua gol tersebut yang membuat striker berusia 17 tahun itu didapuk sebagai pemain terbaik.

Pada laga tersebut, Leenhan Romero tidak tampil penuh. Dia bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-46, menggantikan sang pencetak gol pertama, David Martinez.