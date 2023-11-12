Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Leenhan Romero!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |20:19 WIB
Man of The Match Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Leenhan Romero!
Leenhan Romero jadi man of the match Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17. (Foto: FIFA)
A
A
A

MAN of The Match (MoTM) laga Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui. Ia adalah striker Timnas Venezuela U-17, Leenhan Romero.

Duel Timnas Venezuela U-17 vs Selandia Baru U-17 pada matchday pertama Grup F Piala Dunia U-17 2023 telah rampung digelar. Hasilnya, laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/11/2023) pukul 16.00 WIB itu dimenangkan Timnas Venezuela U-17 dengan skor 3-0.

Timnas Venezuela U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia

Adapun tiga gol kemenangan skuad muda La Vinotinto -julukan Timnas Venezuela- itu dicetak oleh David Martinez (29’), dan dua gol oleh Leenhan Romero (87’ dan 90+7’). Dua gol tersebut yang membuat striker berusia 17 tahun itu didapuk sebagai pemain terbaik.

Pada laga tersebut, Leenhan Romero tidak tampil penuh. Dia bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-46, menggantikan sang pencetak gol pertama, David Martinez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647895/pbsi-tarik-mundur-apriyanifadia-dari-syed-modi-india-international-2025-nqe.webp
PBSI Tarik Mundur Apriyani/Fadia dari Syed Modi India International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/liliana_tanoesoedibjo.jpg
MNC Sports Competition 2025 Bergulir! Turnamen Pendongkrak Industri Biliar Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement