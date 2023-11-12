Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man Of The Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Saimon Boubneb!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |19:41 WIB
Man Of The Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Saimon Boubneb!
Simon Boubneb jadi man of the match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17. (Foto: AS Monaco)
A
A
A

MAN of the match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah Saimon Boubneb.

Duel Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 digelar di Jakarta International Stadium (JIS) Minggu (12/11/2023) sore WIB. Hasilnya, Les Bleus muda -julukan Timnas Indonesia U-17- sukses menang dengan skor 3-0.

Timans Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

Dalam laga itu, Saimon Boubneb bermain cukup vital di lini tengah permainan Timnas Prancis U-17. Sebab, pemain itu tidak berhenti bergerak dalam mengalirkan bola dalam skema permainan timnya.

Pemain AS Monaco itu pun mendapat penjagaan ketat dari Timnas Burkina Faso U-17. Saat Boubneb memegang bola, pergerakan dia selalu dimatikan oleh Timnas Burkina Faso U-17.

Secara permainan, Timnas Prancis U-17 lebih mendominasi atas Timnas Burkina Faso U-17. Namun, Timnas Burkina Faso U-17 bukan tanpa perlawanan dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647855/hasil-liga-inggris-manchester-united-dihajar-10-pemain-everton-zde.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Dihajar 10 Pemain Everton di Old Trafford
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia? Erick Thohir Beri Respons Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement