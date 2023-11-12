Man Of The Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Saimon Boubneb!

Simon Boubneb jadi man of the match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17. (Foto: AS Monaco)

MAN of the match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah Saimon Boubneb.

Duel Timnas Prancis U-17 vs Timnas Burkina Faso U-17 digelar di Jakarta International Stadium (JIS) Minggu (12/11/2023) sore WIB. Hasilnya, Les Bleus muda -julukan Timnas Indonesia U-17- sukses menang dengan skor 3-0.

Dalam laga itu, Saimon Boubneb bermain cukup vital di lini tengah permainan Timnas Prancis U-17. Sebab, pemain itu tidak berhenti bergerak dalam mengalirkan bola dalam skema permainan timnya.

Pemain AS Monaco itu pun mendapat penjagaan ketat dari Timnas Burkina Faso U-17. Saat Boubneb memegang bola, pergerakan dia selalu dimatikan oleh Timnas Burkina Faso U-17.

Secara permainan, Timnas Prancis U-17 lebih mendominasi atas Timnas Burkina Faso U-17. Namun, Timnas Burkina Faso U-17 bukan tanpa perlawanan dalam laga itu.