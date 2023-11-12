Begini Kondisi Amar Brkic Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bisa Main?

Amar Rayhan Brick absen di laga perdana Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023 karena diare. (Foto: PSSI)

KONDISI Amar Brkic jelang duel Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 diungkap dokter PSSI, Syarif Alwi. Dipastikan kondisinya sudah membaik, akankah Amar Brkic membela Timnas Indonesia U-17 pada matchday kedua Grup A itu?

Dokter PSSI, Syarif Alwi, menyatakan kondisi Amar Brkic kini sudah membaik. Namun, kondisi sang pemain diaspora itu masih dipantau tim dokter.

Sebelumnya, Amar Brkic diketahui harus absen membela Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- saat melawan Timnas Ekuador U-17 dalam laga perdana Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat 10 November 2023. Laga itu berkesudahan dengan hasil imbang 1-1.

Syarif Alwi mengatakan ada kabar baik terkait kondisi Amar Brkic yang sempat mengalami diare setelah ditangani tim dokter. Kondisi pemain berusia 16 tahun itu terus berangsur membaik saat ini dan bahkan sudah menjalani latihan dengan Timnas Indonesia U-17.

"Sekarang sudah bagus. Sudah baik. Sudah berlatih," kata Syarif Alwi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (12/11/2023).