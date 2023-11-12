Rumput JIS Jadi Sorotan Netizen saat Gelar Laga Piala Dunia U-17 2023, PSSI Angkat Suara

RUMPUT di Jakarta International Stadium (JIS) jadi sorotan netizen saat gelar laga Piala Dunia U-17 2023. Mendapati kondisi ini, pihak PSSI pun angkat bicara.

Secara garis besar, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menyebut penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia masih on the track. Baik FIFA dan tim peserta menyatakan kepuasannya.

Arya Sinulingga menyebut sama sekali tidak ada keluhan atau protes serius terhadap penyelenggaraan turnamen Piala Dunia U-17 2023 dari FIFA ataupun tim peserta. Hanya ada sejumlah catatan yang sifatnya minor.

Terkait catatan minor itu, PSSI dan LOC Piala Dunia U-17 2023 akan melakuka pembenahan sembari berjalannya ajang ini. Hal itu dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 bisa dituntaskan dengan rapor kinclong.

"Animo masyarakat sangat baik, banyak orang yang nonton menikmati pertandingan Piala Dunia ini. Hambatan mungkin ada dari tim peserta, tetapi itu hanya terkait masalah akses. Karena di tim lain lancar,” ujar Arya Sinulingga, dikutip dari rilis resmi yang diterima Okezone, Minggu (12/11/2023).

“Masyarakat Indonesia ini belum terbiasa saja datang ke stadion dengan menggunakan bus, maupun menggunakan kendaraan pribadi dan parkir di bus. Tapi, enggak apa-apa ini pembelajaran buat kita, karena FIFA punya standar sendiri untuk transportasi menuju stadion," jelas Arya.

Bahkan, hampir semua tim peserta yang tampil di empat kota penyelenggara, yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya memuji stadion-stadion yang digunakan untuk menyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Arya mengatakan bahwa sejauh ini belum ada komplain terkait stadion maupun rumput dari tim-tim peserta.

"Kami pun senang karena tim-tim memuji stadion yang digunakan sebagai venue pertandingan. Di Bandung, Stadion Si Jalak Harupat kemarin pertandingan sempat terhenti karena hujan deras. Tapi lapangan tidak tergenang, dan rumput tetap bisa langsung dipakai lagi,” tutur Arya.

“Begitu juga di JIS (Jakarta International Stadium), Timnas Inggris bahkan sampai memuji mereka bisa bermain dengan nyaman," tambah Arya.

Terkait sorotan netizen dengan rumput JIS, Arya menilai duel Timnas Inggris U-17 melawan Kaledonia Baru U-17 terbukti masih bisa berjalan sangat baik. Duel yang digelar pada Sabtu 11 November 2023 itu pun bahkan dimenangkan dengan telak oleh Timnas Inggris U-17 dengan skor 10-0.

Arya pun sedikit heran dengan keluarnya tanggapan rumput JIS tidak bagus dari masyarakat. Menurutnya, kondisi fisik rumput bukan sekadar penampakan di TV, apalagi setiap TV memiliki saturasi yang berbeda.