Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Korea Selatan U-17 vs Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Mantan Murid Shin Tae Yong

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |08:25 WIB
Prediksi Korea Selatan U-17 vs Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Mantan Murid Shin Tae Yong
Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: KFA)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Korea Selatan U-17 akan melakoni laga perdana mereka di Grup E Piala Dunia U-17 2023 dengan menantang Amerika Serikat U-17. Duel itu akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) pukul 19:00 WIB.

Laga diprediksi akan berlangsung sengit dengan kekuatan dua tim yang tak terlalu berbeda jauh. Terlebih lagi mengingat kedua tim sama-sama mengoleksi satu kemenangan saat bertemu sebelumnya di ajang Piala Dunia U-17.

Korea Selatan U-17 dan Amerika Serikat U-17 sudah pernah bertemu dua kali sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia U-17. Hingga saat ini, rekor pertemuan mereka masih imbang dengan satu kemenangan bagi masing-masing tim.

Adapun terakhir kali kedua tim bertemu ialah pada 2003 silam di Finlandia. Saat itu, Amerika Serikat U-17 keluar sebagai pemenang dengan kemenangan telak 6-1.

Sementara itu, Korea Selatan U-17 juga sudah mencatatkan satu kemenangan atas Amerika Serikat U-17 sebelumnya saat bertemu pada Piala Dunia U-17 1987 silam. Kala itu, tim berjuluk Taeguk Warriors menang dengan skor 4-2.

Menarik untuk melihat bagaimana skuad asuhan mantan murid Shin Tae Yong (STY) akan tampil di Piala Dunia U-17 kali ini. Pasalnya, Korea Selatan U-17 mencatatkan dua hasil imbang dan satu kali kalah dalam tiga laga terakhir yang mereka lakoni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_baru_juventus_luciano_spalletti.jpg
Spalletti Pusing! Juventus Dihantam Badai Cedera jelang Lawan Bodo/Glimt di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement