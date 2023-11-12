Prediksi Korea Selatan U-17 vs Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Mantan Murid Shin Tae Yong

Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Amerika Serikat U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: KFA)

JAKARTA - Timnas Korea Selatan U-17 akan melakoni laga perdana mereka di Grup E Piala Dunia U-17 2023 dengan menantang Amerika Serikat U-17. Duel itu akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (12/11/2023) pukul 19:00 WIB.

Laga diprediksi akan berlangsung sengit dengan kekuatan dua tim yang tak terlalu berbeda jauh. Terlebih lagi mengingat kedua tim sama-sama mengoleksi satu kemenangan saat bertemu sebelumnya di ajang Piala Dunia U-17.

Korea Selatan U-17 dan Amerika Serikat U-17 sudah pernah bertemu dua kali sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia U-17. Hingga saat ini, rekor pertemuan mereka masih imbang dengan satu kemenangan bagi masing-masing tim.

Adapun terakhir kali kedua tim bertemu ialah pada 2003 silam di Finlandia. Saat itu, Amerika Serikat U-17 keluar sebagai pemenang dengan kemenangan telak 6-1.

Sementara itu, Korea Selatan U-17 juga sudah mencatatkan satu kemenangan atas Amerika Serikat U-17 sebelumnya saat bertemu pada Piala Dunia U-17 1987 silam. Kala itu, tim berjuluk Taeguk Warriors menang dengan skor 4-2.

Menarik untuk melihat bagaimana skuad asuhan mantan murid Shin Tae Yong (STY) akan tampil di Piala Dunia U-17 kali ini. Pasalnya, Korea Selatan U-17 mencatatkan dua hasil imbang dan satu kali kalah dalam tiga laga terakhir yang mereka lakoni.