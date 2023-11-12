Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bomber Timnas Inggris U-17 Harap Penampilannya di Piala Dunia U-17 2023 Pikat Pep Guardiola

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |06:38 WIB
Bomber Timnas Inggris U-17 Harap Penampilannya di Piala Dunia U-17 2023 Pikat Pep Guardiola
Justin Oboavwodou (9) berharap penampilannya bersama Timnas Inggris U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dilirik pelatihnya di klub (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
JAKARTA - Justin Oboavwodou berharap penampilannya di Piala Dunia U-17 2023 bersama Timnas Inggris U-17 mampu menarik perhatian pelatih Manchester City Pep Guardiola. Dia berhasrat untuk terus menambah golnya di turnamen kali ini.

Oboavwodou tampil gemilang bersama Timnas Inggris U-17 di laga pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 11 November sore WIB. Pemain kelahiran Manchester itu mencetak brace dalam pesta gol 10-0 atas Timnas Kaledonia Baru U-17.

Justin Oboavwodou (9) tampil di laga Timnas Inggris U-17 melawan Timnas Kaledonia Baru U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Gol pemilik nama lengkap Justin Oke Oboavwodou tercipta di menit 30’ dan 57’. Kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 tentu patut dinantikan.

Usai laga tersebut, Oboavwodou mencurahkan isi hati mengenai impiannya bersama tim berjuluk The Citizens. Lewat momen Piala Dunia U-17 2023, dia berharap bisa menampilkan momen terbaik hingga dilirik Guardiola.

“Semoga saja, Piala Dunia U-17 adalah sebuah tempat yang bagus untuk para pemain muda menunjukkan penampilannya,” kata Oboavwodou kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (12/11/2023).

“Semoga saja ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbesar kans tampil di senior,” imbuh pemain berusia 17 tahun itu.

