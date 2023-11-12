JAKARTA - Justin Oboavwodou berharap penampilannya di Piala Dunia U-17 2023 bersama Timnas Inggris U-17 mampu menarik perhatian pelatih Manchester City Pep Guardiola. Dia berhasrat untuk terus menambah golnya di turnamen kali ini.
Oboavwodou tampil gemilang bersama Timnas Inggris U-17 di laga pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 11 November sore WIB. Pemain kelahiran Manchester itu mencetak brace dalam pesta gol 10-0 atas Timnas Kaledonia Baru U-17.
Gol pemilik nama lengkap Justin Oke Oboavwodou tercipta di menit 30’ dan 57’. Kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 tentu patut dinantikan.
Usai laga tersebut, Oboavwodou mencurahkan isi hati mengenai impiannya bersama tim berjuluk The Citizens. Lewat momen Piala Dunia U-17 2023, dia berharap bisa menampilkan momen terbaik hingga dilirik Guardiola.
“Semoga saja, Piala Dunia U-17 adalah sebuah tempat yang bagus untuk para pemain muda menunjukkan penampilannya,” kata Oboavwodou kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (12/11/2023).
“Semoga saja ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbesar kans tampil di senior,” imbuh pemain berusia 17 tahun itu.