Hasil Real Madrid vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024: Duo Brasil Menggila, Los Blancos Menang Telak 5-1

MADRID - Hasil Real Madrid vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu (12/11/2023) dini hari WIB, itu dimenangi Los Blancos dengan skor telak 5-1.

Duo Brasil, yakni Vinicius Jr (42', 49') dan Rodrygo Goes (50', 84') masing-masing membukukan dua gol. Satu gol lain disumbang Dani Carvajal (3'), sementara Valencia CF hanya bisa membalas lewat Hugo Duro (88').

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang sendiri, Madrid tampil dominan kendati tanpa sang top skor sementara Jude Bellingham. Baru tiga menit laga berjalan, Carvajal sudah mencetak gol indah lewat tendangan setengah voli dari luar kotak penalti, menyambut umpan lambung Toni Kroos.

Gol tersebut membangkitkan keganasan Madrid. Menit delapan, eksekusi tendangan bebas Kroos hampir menggandakan keunggulan andai tidak menghantam mistar gawang. Namun, selang dua menit, Valencia mengancam lewat upaya Duro yang untungnya bisa dihalau Andriy Lunin.

BACA JUGA: Jude Bellingham Dapat Saran dari Gareth Bale Jelang Real Madrid vs Valencia

Jual beli serangan terjadi di sisa waktu babak pertama. Madrid sendiri berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-42. Diawali kegagalan Duro mencetak gol, counter attack tuan rumah mampu diakhiri Vinicius lewat penyelesaian unik dengan dadanya. Skor 2-0 bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Madrid semakin menggila. Baru empat menit paruh akhir dimulai, Vini sukses mencetak gol keduanya. Kembali memanfaatkan umpan Rodrygo, pemain asal Brasil itu melepaskan tembakan akurat dari luar kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang Giorgi Mamardashvili.