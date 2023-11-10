Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Dapat Saran dari Gareth Bale Jelang Real Madrid vs Valencia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:10 WIB
Jude Bellingham Dapat Saran dari Gareth Bale Jelang Real Madrid vs Valencia
Jude Bellingham mendapat saran dari Gareth Bale jelang laga Real Madrid vs Valencia (Foto: Reuters/Miguel Vidal)
MADRID - Jude Bellingham dapat saran dari Gareth Bale jelang Real Madrid vs Valencia di Liga Spanyol 2023-2024. Sang gelandang serang 20 tahun itu disarankan agar bermain sesuai dengan kemauan para fans Los Blancos dan media serta menghindari kesalahan di lapangan.

Seperti diketahui, Real Madrid akan menjamu Valencia di pekan ke-13 Liga Spanyol 2023-2024. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Santiago Bernabeu, Madrid, pada Minggu, 12 November 2023 pukul 03.00 WIB.

Jude Bellingham beraksi di laga Real Madrid vs Rayo Vallecano (Foto: Reuters/Juan Medina)

Real Madrid saat ini berada di peringkat dua klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan mengantongi 29 poin. Sementara itu, Valencia berada di peringkat delapan klasemen sementara dengan mengoleksi 18 poin.

Laga Real Madrid vs Valencia menjadi kesempatan bagi Jude Bellingham untuk kembali menambah pundi-pundi golnya. Saat ini, gelandang serang berpaspor Inggris itu jadi top skor sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan koleksi 10 gol dari 11 laga.

Bukan hanya gacor mencetak gol, Jude Bellingham juga mampu mencatatkan dua assist. Catatan impresifnya ini bisa membuat sang pemain Timnas Inggris itu tampil lebih percaya diri dan bisa mencetak gol saat menghadapi Valencia.

Menariknya, Jude Bellingham mendapatkan saran dari mantan winger Real Madrid, Gareth Bale. Dalam pernyataanya, dia mengatakan kepada Jude Bellingham agar 'memainkan permainan' yang diinginkan para penggemar dan media.

Selain itu, Gareth Bale juga menyarankan agar Jude Bellingham menghindari kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pemain Timnas Wales itu saat membela Real Madrid. Jika tidak dilakukan, maka Jude Bellingham disebut akan terpuruk dan ancur kariernya.

"Saran terbesar yang akan saya berikan kepadanya adalah bermain (bagus) di Madrid. Jika Anda tidak memainkan permainan tersebut dan melakukan apa yang diinginkan media, bicaralah dengan mereka dan pada dasarnya jadilah boneka, kamu mendapat banyak tongkat," kata Gareth Bale, mengutip dari Birmingham Mail, Jumat (10/11/2023).

