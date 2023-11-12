Hasil Manchester United vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024: The Red Devils Hanya Menang Tipis 1-0

MANCHESTER - Hasil Manchester United vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu (11/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Red Devils.

Gol tunggal kemenangan Manchester United dihasilkan lewat sepakan Victor Lindelof (59'). Hasil itu sudah cukup untuk memberikan tambahan tiga poin pada pekan ke-11 Liga Ingris 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Manchester United langsung menguasai jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes menjadi inisiator serangan yang berhasil membuat lini pertahanan Luton Town kewalahan.

Dominasi lini tengah membuat Setan Merah tidak ragu untuk meninggalkan pertahanan. Meski begitu, serangan yang kerap dibangun oleh tim besutan Erik ten Hag belum bisa membuahkan gol.

Sementara, Luton Town tidak bisa berbuat banyak dan terkurung di lini pertahanan sendiri. Rob Edwards mencari cara keluar dari tekanan. Sayang, mereka selalu sulit untuk melewati lini tengah yang didominasi tim lawan.

Pada akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga babak pertama dinyatakan selesai. Manchester United ditahan imbang Luton Town 0-0 di paruh pertama. Memasuki babak kedua, Setan Merah kembali mendominasi permainan.

Akhirnya, Manchester United mampu memecah kebuntuan lewat sepakan keras Lindelof (59’). Setelah gol itu, Luton Town mulai memberanikan diri untuk bermain ofensif demi menyamakan kedudukan.