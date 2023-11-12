Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024: The Red Devils Hanya Menang Tipis 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |00:02 WIB
Hasil Manchester United vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Red Devils</i> Hanya Menang Tipis 1-0
Manchester United menang tipis 1-0 atas Luton Town (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Manchester United vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu (11/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Red Devils.

Gol tunggal kemenangan Manchester United dihasilkan lewat sepakan Victor Lindelof (59'). Hasil itu sudah cukup untuk memberikan tambahan tiga poin pada pekan ke-11 Liga Ingris 2023-2024.

Alejandro Garnacho gagal membawa Manchester United memimpin lawan Luton Town (Foto: Reuters/Phil Noble)

Jalannya Pertandingan

Manchester United langsung menguasai jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes menjadi inisiator serangan yang berhasil membuat lini pertahanan Luton Town kewalahan.

Dominasi lini tengah membuat Setan Merah tidak ragu untuk meninggalkan pertahanan. Meski begitu, serangan yang kerap dibangun oleh tim besutan Erik ten Hag belum bisa membuahkan gol.

Sementara, Luton Town tidak bisa berbuat banyak dan terkurung di lini pertahanan sendiri. Rob Edwards mencari cara keluar dari tekanan. Sayang, mereka selalu sulit untuk melewati lini tengah yang didominasi tim lawan.

Pada akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga babak pertama dinyatakan selesai. Manchester United ditahan imbang Luton Town 0-0 di paruh pertama. Memasuki babak kedua, Setan Merah kembali mendominasi permainan.

Akhirnya, Manchester United mampu memecah kebuntuan lewat sepakan keras Lindelof (59’). Setelah gol itu, Luton Town mulai memberanikan diri untuk bermain ofensif demi menyamakan kedudukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647537/stadion-meledak-ronaldo-cetak-gol-salto-spektakuler-zuz.webp
Stadion Meledak, Ronaldo Cetak Gol Salto Spektakuler
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Resmi! Persijap Jepara Pecat Mario Lemos, Danang Suryadi Pelatih Sementara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement