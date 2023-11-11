Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Heidenheim di Liga Jerman 2023-2024: Dominan, FC Hollywood Menang 4-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |23:26 WIB
Hasil Bayern Munich vs Heidenheim di Liga Jerman 2023-2024: Dominan, <i>FC Hollywood</i> Menang 4-2!
Bayern Munich menang 4-2 atas Heidenheim pada lanjutan Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters/Leonhard Simon)
A
A
A

MUNICH - Hasil Bayern Munich vs Heidenheim di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Sabtu (11/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 bagi tuan rumah.

Gol bagi Bayern Munich dicetak Harry Kane (14', 44'), Raphael Guerreiro (72'), dan Eric Maxim Choupo-Moting (85'). Sementara itu, Heidenheim sempat menyamakan skor via Tim Kleindienst (67') dan Jan-Niklas Beste (70')

Eric Maxim Choupo-Moting membawa Bayern Munich menang 4-2 atas Heidenheim (Foto: Reuters/Leonhard Simon)

Jalannya Pertandingan

Dominasi ditunjukkan Bayern sejak menit awal. Namun, gol baru datang di menit ke-14. Kane mampu menuntaskan serangan balik kilat setelah menerima umpan Leroy Sane.

Pemain Timnas Jerman itu hampir menggandakan skor di menit ke-32. Aksi individunya hanya tinggal berhadapan dengan Kevin Muller. Sayangnya, tembakan Sane justru melebar.

Kedudukan benar-benar menjadi 2-0 pada menit ke-44. Sane lagi-lagi berperan besar memberi umpan untuk gol kedua yang dicetak Kane. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Usai rehat, Bayern semakin dominan. Namun, kali ini Heidenheim bisa memberi perlawanan. Lewat skema serangan balik cepat, Kleindienst sukses membuat Manuel Neuer memungut bola dari gawangnya di menit ke-67.

