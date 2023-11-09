Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Meski Sempat Kesulitan Hadapi Galatasaray, Harry Kane Senang Jadi Pahlawan Kemenangan Bayern Munich

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:16 WIB
Selebrasi Harry Kane usai cetak gol di laga Bayern Munich vs Galatasaray. (Foto: Reuters)
MUNICH Bayern Munich sempat kesulitan menghadapi Galatasaray di matchday keempat Liga Champions 2023-2024, pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Beruntung ada Harry Kane yang menjadi pahlawan lantaran berkat dua golnya, Bayern bisa menang 2-1 atas tim tamu.

Kane pun mengaku sangat senang karena bisa mencetak gol, apalagi gol tersebut berbuah kemenangan untuk The Bavarians –julukan Bayern. Ia pun menilai pertandingan yang digelar di Allianz Arena itu sebagai malam yang sempurna, terlebih kemenangan itu memastikan Bayern lolos ke 16 besar

Awalnya Kane mengaku pertandingan Bayern vs Galatasaray berjalan cukup sulit meski di kandang. Butuh waktu baginya untuk bisa membawa Bayern menang dengan menjaga tempo tetap tinggi.

Di luar dari itu, Kane mengatakan sangat menikmati pertandingan tersebut. Dia pun merasa puas setelah mencetak dua gol dan membawa Bayern menang.

Bayern Munich vs Galatasaray

"Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami lebih sering masuk ke area berbahaya di babak pertama,” ujar Kane dalam rilis resmi klub, Kamis (9/11/2023).

“Butuh waktu, tapi ini adalah kemenangan yang pantas. Mereka bertahan dengan baik, tapi kami menjaga tempo tetap tinggi. Bagus, dan saya menikmatinya. Saya suka mencetak gol dan menang. Itu adalah malam yang luar biasa," tambahnya.

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
