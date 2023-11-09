Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: RB Salzburg vs Inter Milan 0-1, Bayern Munich vs Galatasaray 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:37 WIB
Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: RB Salzburg vs Inter Milan 0-1, Bayern Munich vs Galatasaray 2-1
Selebrasi Lautaro Martinez di laga RB Salzburg vs Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK delapan laga matchday keempat Liga Champions 2023-2024 berlangsung pada dini hari tadi, Kamis (9/11/2023). Terlihat ada banyak hasil-hasil menarik yang tercipta, seperti Inter Milan menang 1-0 atas RB Salzburg, Bayern Munich kesulitan menang 2-1 atas Galatasaray, hingga Manchester United yang tumbang 3-4 dari Copenhagen.

Pertama mari bahas kemenangan tipis Inter atas Salzburg. Tim berjuluk Nerazzurri itu berhasil mencuri poin penuh di kandang Salzburg setelah susah payah mencetak gol di Red Bull Arena.

Mendapatkan perlawanan yang ketat dari tim tuan rumah, Inter pun nyaris saja mengakhiri laga dengan skor 0-0. Namun, pada menit 85 tim asuhan Simone Inzaghi itu mendapatkan keberuntungan karena ada pelanggaran di dalam kotak penalti lawan.

Alhasil, Inter mendapatkan penalti dan lautaro Martinez mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengeksekutor penalti. Dengan kemenangan tipis itu, Inter kini bertengger di posisi kedua, kalah selisih gol dengan Real Sociedad yang sama-sama memiliki 10 poin.

RB Salzburg vs Inter Milan

Hal yang sama terjadi di laga Bayern Munich vs Galatasaray. Kedua kesulitan mencetak gol, namun berdasarkan statistik, Bayern sejatinya lebih mendominasi, baik itu secara penguasaan bola dan peluang menciptakan gol.

Bayern pun pada akhirnya menang 2-1 atas Galatasaray dengan ketiga golnya tercipta di akhir laga. Harry Kane jadi penyelamat Bayern dengan mencetak dua gol pada menit 80 dan 86, sementara Galatasaray hanya bisa membalas lewat Cedric Bakambu di menit ke-90+3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646525/usman-nurmagomedov-vs-alfie-davis-perebutan-gelar-kelas-ringan-pfl-yga.webp
Usman Nurmagomedov vs Alfie Davis: Perebutan Gelar Kelas Ringan PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement