Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: RB Salzburg vs Inter Milan 0-1, Bayern Munich vs Galatasaray 2-1

SEBANYAK delapan laga matchday keempat Liga Champions 2023-2024 berlangsung pada dini hari tadi, Kamis (9/11/2023). Terlihat ada banyak hasil-hasil menarik yang tercipta, seperti Inter Milan menang 1-0 atas RB Salzburg, Bayern Munich kesulitan menang 2-1 atas Galatasaray, hingga Manchester United yang tumbang 3-4 dari Copenhagen.

Pertama mari bahas kemenangan tipis Inter atas Salzburg. Tim berjuluk Nerazzurri itu berhasil mencuri poin penuh di kandang Salzburg setelah susah payah mencetak gol di Red Bull Arena.

Mendapatkan perlawanan yang ketat dari tim tuan rumah, Inter pun nyaris saja mengakhiri laga dengan skor 0-0. Namun, pada menit 85 tim asuhan Simone Inzaghi itu mendapatkan keberuntungan karena ada pelanggaran di dalam kotak penalti lawan.

Alhasil, Inter mendapatkan penalti dan lautaro Martinez mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengeksekutor penalti. Dengan kemenangan tipis itu, Inter kini bertengger di posisi kedua, kalah selisih gol dengan Real Sociedad yang sama-sama memiliki 10 poin.

Hal yang sama terjadi di laga Bayern Munich vs Galatasaray. Kedua kesulitan mencetak gol, namun berdasarkan statistik, Bayern sejatinya lebih mendominasi, baik itu secara penguasaan bola dan peluang menciptakan gol.

Bayern pun pada akhirnya menang 2-1 atas Galatasaray dengan ketiga golnya tercipta di akhir laga. Harry Kane jadi penyelamat Bayern dengan mencetak dua gol pada menit 80 dan 86, sementara Galatasaray hanya bisa membalas lewat Cedric Bakambu di menit ke-90+3.