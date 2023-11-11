Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17: Amara Diouf Menggila, Senegal Pimpin 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:04 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Argentina U-17 vs Timnas Senegal U-17: Amara Diouf Menggila, Senegal Pimpin 2-0!
Timnas Senegal U-17 unggul 2-0 atas Argentina U-17 berkat brace Amara Diouf. (Foto: FIFA)
A
A
A

BANDUNG – Tim Nasional (Timnas) Senegal U-17 berhasil tinggalkan Argentina U-17 di babak pertama laga Grup D Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Senegal U-17 tepatnya unggul 2-0.

Keunggulan Senegal U-17 pun tak terlepas dari apiknya pemain mereka, Amara Diouf. Sebab Diouf memborong kedua gol Senegal U-17 ke gawang Argentina U-17 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 langsung tampil trengginas sejak awal babak pertama. Tim besutan Diego Placente itu berupaya mencuri keunggulan lewat serangan masif yang diinisiasi oleh Santiago Lopez.

Namun demikian, Senegal U-17 berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Tidak hanya bertahan, Singa Teranga -julukan Timnas Senegal U-17- bahkan berhasil melancarkan serangan balik yang berbuah gol.

Timnas Argentina U-17 vs Senegal U-17 (FIFA)

Adalah Amara Diouf (6’) yang mampu merobek gawang Froilan Diaz lewat sepakan kerasnya, Senegal U-17 unggul 1-0. Setelah gol itu, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- langsung kembali mendominasi.

Santiago Lopez dan kolega berkali-kali menciptakan peluang emas, namun belum ada gol yang berhasil disarangkan. Memasuki menit ke-30, Senegal U-17 mulai sering melancarkan serangan balik cepat.

