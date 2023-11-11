Bandung Diguyur Hujan Lebat dan Petir, Laga Timnas Jepang U-17 vs Polandia U-17 Sempat Ditunda

Laga Timnas Jepang U-17 vs Polandia U-17 sempat ditunda karena hujan deras dan petir. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)

BANDUNG - Pertandingan antara Tim Nasional (Timnas) Jepang U-17 vs Polandia U-17 di laga perdana Grup D Piala Dunia U-17 2023 sempat tertunda karena hujan lebat disertai petir, Sabtu (11/11/2023) sore WIB. Akan tetapi, penundaan itu hanya berlangsung sebentar karena ketika kondisi Stadion si Jalak Harupat, Bandung sudah membaik, laga pun dilanjutkan kembali.

Sejak awal laga, cuaca di sekitar stadion mendung. Namun, laga berjalan baik dengan cuaca yang mendukung hingga babak pertama usai.

Akan tetapi, memasuki pertengahan babak kedua, hujan mulai turun. Bahkan curah hujan semakin deras hingga muncul beberapa petir.

Hingga akhirnya pada menit ke-68, official pertandingan memutuskan laga ditunda. Keputusan ini dibuat demi alasan keselamatan pemain dan penonton.

"Ini adalah pengumuman penting alasan keselamatan karena petir di sekitar stadion, pertandingan dihentikan," bunyi pengumuman di stadion.

"Ini dilakukan demi keselamatan pemain dan penonton," jelasnya.