HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Ikram Al Giffari Diincar Klub Eropa?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |09:38 WIB
Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Ikram Al Giffari Diincar Klub Eropa?
Ikram Al Giffari kala membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TAMPIL gemilang di laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Ikram Al Giffari diincar klub Eropa? Kiper milik Semen Padang itu jadi aktor utama yang membuat skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- terhindar dari kekalahan.

Ikram Al Giffari berhasil membantu Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor 1-1 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB.

Ikram Al Giffari

Ekuador U-17 yang berstatus sebagai runner-up Copa America U-17 2023, di atas kertas lebih diunggulkan memenangkan laga tersebut. Namun di luar dugaan, Timnas Indonesia U-17 justru memimpin lebih dulu 1-0 lewat gol Arkhan Kaka pada menit 22.

Bomber gacor Timnas Indonesia U-17 itu mencocor bola ke gawang Ekuador yang kosong setelah menerima umpan dari Riski Afrisal. Sayangnya, Ekuador U-17 mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Allen Obando pada menit 28 dan membuat skor menjadi 1-1.

Usai kebobolan, Timnas Indonesia U-17 digempur habis-habisan oleh serangan bertubI-tubi Ekuador U-17 hingga laga berakhir. Untungnya, penampilan gemilang Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan.

Tercatat, Ekuador U-17 telah melakukan 18 percobaan ke gawang Timnas Indonesia U-17 dengan enam di antaranya mengarah ke Ikram Algiffari. Luar biasanya, kiper 17 tahun itu tampil menggila dengan melakukan penyelamatan demi penyelamatan.

Halaman:
1 2
      
