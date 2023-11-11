Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Ikram Al Giffari Usai Berulang Kali Selamatkan Gawang Timnas Indonesia U-17 dari Gempuran Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |08:34 WIB
Reaksi Ikram Al Giffari Usai Berulang Kali Selamatkan Gawang Timnas Indonesia U-17 dari Gempuran Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Ikram Al Giffari di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia U-17, Ikram Al Giffari, bereaksi usai tampil gemilang saat melawan Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Berulang kali sukses selamatkan gawang Timnas Indonesia U-17 dari gempuran Ekuador U-17, Ikram Al Giffari ogah jemawa.

Ikram Al Giffari memilih tetap rendah hati, meski tampil sebagai pahlawan saat timnya menahan imbang Timnas Ekuador U-17 dengan skor 1-1 dalam laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, kerja sama dan kerja keras seluruh tim yang membuat mereka memetik poin atas salah satu tim kuat dari Amerika Selatan itu.

Ikram Al Giffari

“Teman-teman mainnya bagus, kerja samanya bagus, kerja keras tanpa lelah. Walaupun jatuh, bangkit lagi demi negara,” ujar Ikram.

Lebih lanjut, Ikram membeberkan bagaimana pertahanan Timnas Indonesia U-17 mampu meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ekuador U-17. Salah satu kuncinya adalah dengan menambah satu pemain bertahan dengan transisi yang dilakukan salah satu gelandang bertahan ketika lawan sedang menyerang.

“Empat (bek) itu kan jadi lima (ketika bertahan) karena gelandang bertahan turun satu. Tujuannya agar susah dilewati crossing-nya diantisipasi terus,” jelas kiper berusia 17 tahun itu.

Ya, Ikram tampil sangat gemilang di bawah mistar gawang tim asuhan Bima Sakti itu saat berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB itu. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 meraih hasil imbang 1-1.

Halaman:
1 2
      
