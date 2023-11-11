Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Sabtu 11 November 2023: Ada Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17, hingga Jepang U-17 vs Polandia U-17!

JADWAL siaran langsung Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Sabtu 11 November 2023, akan diulas dalam artikel ini. Diketahui, ada 4 laga yang akan digelar ini, salah satunya mempertemukan sang juara bertahan, Timnas Brasil U-17, melawan Timnas Iran U-17.

Ya, Piala Dunia U-17 2023 yang telah resmi dibuka semalam akan berlanjut hari ini. Kali ini, giliran tim dari Grup C dan D yang akan berlaga.

Dari Grup C, ada duel Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17 yang akan mencuri atensi besar. Sebab, Brasil U-17 sendiri berstatus juara bertahan di Piala Dunia U-17 2023 ini. Tim Samba muda sukses menyegel gelar juara di Piala Dunia U-17 edisi sebelumnya sehingga membuat mereka total sudah mengemas 4 trofi di ajang tersebut.

Timnas Brasil U-17 pun mengusung misi mempertahankan gelar juara dalam mengarungi Piala Dunia U-17 2023. Demi memuluskan jalan mereka mencapai tujuan itu, pasukan Phelipe Leal tentu saja harus meraih hasil manis sejak awal laga.

Kini, menarik menantikan duel Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17. Mampukah Tim Samba muda meraih kemenangan? Laga seru itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (11/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Sebelum duel Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17 digelar, ada pertandingan yang tak kalah seru bakal lebih dahulu digelar di Grup C, yakni mempertemukan Timnas Inggris U-17 vs Kaledonia Baru U-17. Laga itu akan digelar di JIS juga pada Sabtu (11/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Beralih ke Grup D, ada dua pertandingan juga yang akan tersaji dengan mempertemukan Timnas Jepang U-17 vs Polandia U-17 dan juga Timnas Argentina U-17 vs Senegal U-17. Kedua laga itu tentu saja bakal berlangsung seru dan menarik juga.