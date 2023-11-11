Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Puji Progres Timnas Indonesia U-17 hingga Fasilitas Kelas Dunia di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:41 WIB
Masyarakat Malaysia Puji Progres Timnas Indonesia U-17 hingga Fasilitas Kelas Dunia di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia puji progres Timnas Indonesia U-17 hingga fasilitas kelas dunia di Piala Dunia U-17 2023. Pujian tersebut menyusul skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tampil di Piala Dunia U-17 2023 dengan status sebagai tuan rumah.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Di awal perjalanannya, skuad asuhan Bima Sakti itu sukses menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor 1-1 pada matchday pertama Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 10 November 2023 malam WIB.

Netizen Malaysia

Di atas kertas, Ekuador U-17 yang berstatus sebagai runner-up Copa America U-17 2023 menjadi lawan berat bagi Timnas Indonesia U-17. Namun di luar dugaan, Timnas Indonesia U-17 justru unggul lebih dulu 1-0 lewat gol Arkhan Kaka pada menit 22.

Striker Persis Solo tersebut dengan mudah mencocor bola ke gawang Ekuador yang kosong setelah menerima umpan dari Riski Afrisal. Sayangnya, Ekuador U-17 mampu menyamakan kedudukan via sundulan Allen Obando pada menit 28 dan membuat skor menjadi 1-1.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-17 digempur habis-habisan oleh serangan bertubi-tubi Ekuador U-17 hingga laga berakhir. Beruntung, aksi gemilang Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan.

Menariknya, masyarakat Malaysia pemilik akun TikTok @fxqnxa memuji progres Timnas Indonesia U-17 usai tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Akun tersebut mengaku level Timnas Indonesia U-17 meningkat usai dibantai Malaysia 1-5 di laga terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

"Suatu ketika skuad Malaysia U-17 mengalahkan Indonesia U-17 dengan hasil 5-1 di dekat kandangnya. Tapi sekarang lihat level tim (Timnas Indonesia U-17). Ke mana perginya skuad U-17 kita (Malaysia)?" tulis keterangan akun TikTok @fxqnxa, dikutip Sabtu (11/11/2023).

Halaman:
1 2
      
