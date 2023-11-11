Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Timnas Indonesia U-17 Dorong Aksi Terpuji Jaga Kebersihan Selama Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |05:21 WIB
Suporter Timnas Indonesia U-17 Dorong Aksi Terpuji Jaga Kebersihan Selama Piala Dunia U-17 2023
Aksi bersih-bersih suporter Timnas Indonesia U-17 di laga kontra Ekuador U-17 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SUPORTER Timnas Indonesia U-17 dorong aksi terpuji jaga kebersihan selama Piala Dunia U-17 2023. Aksi ini didengungkan oleh komunitas peduli lingkungan di bawah naungan by.U Space dan didukung penuh oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Aksi bersih-bersih para suporter Timnas Indonesia U-17 sudah dimulai sejak laga pertama di fase grup kontra Ekuador, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam laga yang dimainkan pada Jumat (10/11/2023) malam WIB tersebut, Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 kontra Ekuador.

Suporter Timnas Indonesia U-17

Berdasarkan keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (10/11/2023), pegiat lingkungan Ikram Afro memimpin aksi bersih-bersih sesuai laga yang membuat kondisi stadion bersih dari sampah. Tentunya aksi positif itu harus makin digelorakan dalam laga-laga selanjutnya.

“#KamuBisaBuatIndonesiaBangga! Dimulai dari hal kecil (bersihkan sampah), kita bisa nunjukin kalau Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik!" ujar Ikram.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi terkait hal tersebut karena menjadi salah satu cara menyukseskan Piala Dunia U-17. Dia nilai hal ini menjadi cermin nasionalisme sejati para suporter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647347/kuda-laut-nusantara-amankan-kemenangan-tipis-21-atas-cosmo-jne-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-yjn.webp
Kuda Laut Nusantara Amankan Kemenangan Tipis 2â1 atas Cosmo JNE pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola_kecewa_pas.jpg
Pep Guardiola Ngamuk! Ribut dengan Pemain Newcastle Usai Manchester City Tumbang 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement