Suporter Timnas Indonesia U-17 Dorong Aksi Terpuji Jaga Kebersihan Selama Piala Dunia U-17 2023

SUPORTER Timnas Indonesia U-17 dorong aksi terpuji jaga kebersihan selama Piala Dunia U-17 2023. Aksi ini didengungkan oleh komunitas peduli lingkungan di bawah naungan by.U Space dan didukung penuh oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Aksi bersih-bersih para suporter Timnas Indonesia U-17 sudah dimulai sejak laga pertama di fase grup kontra Ekuador, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam laga yang dimainkan pada Jumat (10/11/2023) malam WIB tersebut, Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 kontra Ekuador.

Berdasarkan keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (10/11/2023), pegiat lingkungan Ikram Afro memimpin aksi bersih-bersih sesuai laga yang membuat kondisi stadion bersih dari sampah. Tentunya aksi positif itu harus makin digelorakan dalam laga-laga selanjutnya.

“#KamuBisaBuatIndonesiaBangga! Dimulai dari hal kecil (bersihkan sampah), kita bisa nunjukin kalau Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik!" ujar Ikram.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi terkait hal tersebut karena menjadi salah satu cara menyukseskan Piala Dunia U-17. Dia nilai hal ini menjadi cermin nasionalisme sejati para suporter.