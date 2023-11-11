Bima Sakti Tak Mau Timnas Indonesia U-17 Terlena Usai Tahan Ekuador U-17, Langsung Fokus ke Laga Kontra Panama U-17!

BIMA Sakti tak mau Timnas Indonesia U-17 terlena usai tahan Ekuador U-17 di laga perdana Piala Dunia U-17 2023. Sang pelatih menginginkan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – langsung alihkan perhatian untuk laga berikutnya kontra Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (13/10/2023).

Timnas Indonesia U-17 memulai langkahnya di Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) malam WIB dengan bermain imbang 1-1 kontra Ekuador U-17. Ini menjadi hasil yang positif bagi Arkhan Kaka dan kolega dalam menatap laga-laga berikutnya.

Bima Sakti mengatakan seluruh kontestan dalam fase Grup A tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, dia pastikan timnya kini akan menatap dengan serius laga melawan Panama U-17.

"Ya, mereka bagus ya. Tidak ada yang gak bagus di grup ini, Ekuador luar biasa, Panama juga bagus, dan Maroko juga, tapi kita sudah siapkan semua," kata Bima Sakti di Surabaya, Jumat (10/11/2023)

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan timnya sudah mengantongi kekuatan Panama U-17 karena menyaksikan laga tim itu melawan Maroko U-17. Jadi, timnya akan menyiapkan skema terbaik dalam upaya meraih hasil maksimal dalam laga nanti.