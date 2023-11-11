Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Tak Mau Timnas Indonesia U-17 Terlena Usai Tahan Ekuador U-17, Langsung Fokus ke Laga Kontra Panama U-17!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |01:17 WIB
Bima Sakti Tak Mau Timnas Indonesia U-17 Terlena Usai Tahan Ekuador U-17, Langsung Fokus ke Laga Kontra Panama U-17!
Bima Sakti langsung alihkan perhatian Timnas Indonesia U-17 kepada laga kontra Panama U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

BIMA Sakti tak mau Timnas Indonesia U-17 terlena usai tahan Ekuador U-17 di laga perdana Piala Dunia U-17 2023. Sang pelatih menginginkan skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – langsung alihkan perhatian untuk laga berikutnya kontra Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (13/10/2023).

Timnas Indonesia U-17 memulai langkahnya di Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) malam WIB dengan bermain imbang 1-1 kontra Ekuador U-17. Ini menjadi hasil yang positif bagi Arkhan Kaka dan kolega dalam menatap laga-laga berikutnya.

Timnas Indonesia U-17

Bima Sakti mengatakan seluruh kontestan dalam fase Grup A tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, dia pastikan timnya kini akan menatap dengan serius laga melawan Panama U-17.

"Ya, mereka bagus ya. Tidak ada yang gak bagus di grup ini, Ekuador luar biasa, Panama juga bagus, dan Maroko juga, tapi kita sudah siapkan semua," kata Bima Sakti di Surabaya, Jumat (10/11/2023)

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan timnya sudah mengantongi kekuatan Panama U-17 karena menyaksikan laga tim itu melawan Maroko U-17. Jadi, timnya akan menyiapkan skema terbaik dalam upaya meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.webp
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/hasto_kristiyanto.jpg
Riuh Run Pekanbaru Pecah! Ratusan Warga Ramaikan Stadion Utama Riau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement