HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Piala Dunia U-17 2023, Jumat 10 November: Timnas Indonesia U-17 Raih Satu Poin, Timnas Spanyol U-17 Menawan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |01:01 WIB
Hasil Lengkap Piala Dunia U-17 2023, Jumat 10 November: Timnas Indonesia U-17 Raih Satu Poin, Timnas Spanyol U-17 Menawan
Timnas Indonesia U-17 imbangi Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/BRY)
A
A
A

HASIL lengkap Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 telah memulai petualangannya dengan meraih sebuah poin.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – menghadapi Ekuador U-17 dalam laga perdana mereka. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U-17 memulai laga dengan baik.

Timnas Indonesia U-17

Arkhan Kaka sukses membuka skor untuk Timnas Indonesia U-17 pada menit ke-22. Sayangnya, Ekuador U-17 menyamakan skor pada menit ke-28.

Ekuador mendominasi hingga laga berakhir. Namun, skor 1-1 tetap berakhir karena ketangguhan lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Di pertandingan lain, Timnas Spanyol U-17 menghadapi Kanada U-17 di Grup B. Skuad Spanyol diperkuat oleh wonderkid Barcelona, Marc Guiu, yang sempat mencuri perhatian ketika membawa tim asuhan Xavi Hernandez menang 1-0 kontra Athletic Bilbao pada Oktober lalu.

Guiu membuktikan kualitasnya dengan mencetak sebuah gol dan sebuah assist dalam laga ini. Satu gol lainnya diukir oleh Quim Junyent Casanova.

