Ucapan Syukur Bima Sakti Usai Timnas Indonesia U-17 Raih Satu Poin Kontra Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023

BIMA Sakti mengucap syukur usai Timnas Indonesia U-17 meraih satu poin kontra Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bermain imbang 1-1 kontra tim asal Amerika Selatan tersebut.

Timnas Indonesia U-17 memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 dengan baik. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Jumat (10/11/2023) berlangsung menghibur sedari awal.

Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-17 berhasil membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Arkhan Kaka pada menit ke-22. Namun Ekuador U-17 mampu menyamakan kedudukan lewat gol Allen Obando pada menit ke-28.

Usai pertandingan, Bima Sakti sangat bersyukur dengan hasil imbang yang mampu diraih anak asuhnya. Menurutnya, perolehan satu poin ini tak luput dari kerja keras para pemain Timnas Indonesia U-17.

“Alhamdulillah ya kita bisa 1-1 dan ini hasil kerja keras pemain, walaupun memang terasa berat,” kata Bima Sakti usai laga, Jumat (10/11/2023).

Bima Sakti mengatakan, hasil imbang ini menjadi modal yang cukup baik bagi Timnas Indonesia U-17 untuk melawan Panama U-17. Walaupun dia mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh anak asuhnya.

“Kita punya waktu dua hari istirahat setelah ini, semoga bisa perbaiki kondisi pemain. Bisa lebih baik lagi melawan Panama di hari Senin,” ujarnya.