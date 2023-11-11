Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Kecolongan 2 Gol di Menit Akhir, The Lilywhites Tumbang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:35 WIB
Hasil Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Kecolongan 2 Gol di Menit Akhir, <i>The Lilywhites</i> Tumbang
Wolverhampton menang comeback 2-1 atas Tottenham. (Foto: Reuters)
WOLVERHAMPTON Tottenham Hotspur harus puas menelan kekalahan dari markas Wolverhampton Wanderers di matchday ke-12 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB. Dengan hasil kekalahan itu, tim berjuluk The Lilywhites tersebut gagal menggusur Manchester City dari peringkat pertama.

Ya, Tottenham harus rela tetap bertahan di posisi kedua karena gol pemain Wolverhampton, Pablo Sarabia di menit 90+1 dan Mario Lemina pada menit ke-90+7. Padahal Tottenham sebelumnya nyaris menutup laga dengan skor 1-0 berkat gol Brennan Johnson sejak menit ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspurs langsung membuka keunggulan pada awal babak pertama. Adalah Brennan Johnson (3’) yang berhasil menceploskan bola ke gawang Jose Sa, The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspurs- unggul 1-0.

Setelah gol itu, Wolves merespons dengan menekan pertahanan Tottenham Hotspurs. Tim besutan Gary O’Neil tampil trengginas dengan bermain cepat untuk mendobrak pertahanan The Lilywhites.

Namun begitu, Tottenham Hotspurs yang menerapkan skema 4-3-3 berhasil mematahkan sejumlah serangan. Dominasi Wolves tak berhenti. Berulang kali Matheus Cunha dan Ricner Bellegarde mendapatkan peluang emas.

Sayangnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.

Halaman:
1 2
      
