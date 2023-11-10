Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 Malam Ini

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:21 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 malam ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga pembuka Grup A.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Laga dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Bima Sakti dipastikan sudah mempersiapkan tim dengan maksimal jelang laga tersebut. Ekuador U-17 jelas bukan lawan yang mudah bagi Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

Mereka lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2023 berkat finis sebagai runner-up di Piala Amerika Selatan U-17 2023. Ekuador U-17 berhasil unggul atas Argentina U-17 dan hanya kalah dari Brasil U-17.

Untuk itu, Timnas Indonesia U-17 dipastikan bakal turun dengan kekuatan penuh di laga kontra Ekuador U-17 malam nanti. Pada posisi penjaga gawang kemungkinan Bima Sakti akan mempercayakan kepada Andrika Fathir.

Menggunakan formasi 4-3-3, maka empat pemain belakang bisa diberikan kepada Welber Jardim, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Habil Akbar.

Halaman:
1 2
      
