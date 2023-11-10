Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Penampakan Bola Resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:30 WIB
Begini Penampakan Bola Resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia
Bola resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia (Foto: FIFA)
A
A
A

BEGINI penampakan bola resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Si kulit bundar yang akan dipakai pada turnamen kali ini sedikit familiar dengan pencinta sepakbola.

Ya, bola resmi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia menggunakan alat yang sudah dipakai pada turnamen penting FIFA sebelumnya, yakni Piala Dunia Wanita 2023 pada Juli silam. Memang, bola keluaran Adidas itu sama persis.

Bola resmi Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Adidas)

Melansir dari laman resmi FIFA, Jumat (10/11/2023), bola tersebut diberi nama OCEAUNZ. Membaca empat huruf terakhir, pikiran akan langsung terbawa ke dua negara penyelenggara Piala Dunia Wanita 2023 yakni Australia dan Selandia Baru (NZ).

"Seperti namanya, bola ini merupakan perayaan dari kebudayaan di dua negara tersebut. Itu mencerminkan kesatuan dan upaya bersama dari kedua negara untuk merayakan turnamen ini," tulis FIFA di laman resminya.

Bola OCEAUNZ itu menampilkan desain karya seniman bernama Chern'ee serta Fiona Collis. Karya seni itu terinspirasi dari keunikan wilayah Australia dan Selandia Baru, dengan menonjolkan sisi pegunungan serta Samudera Hindia.

Tak hanya menampilkan sisi artistik, bola tersebut juga memiliki fitur teknologi yang canggih. FIFA dan Adidas menanamkan chip untuk mengumpulkan data real time yang nantinya bisa digunakan oleh wasit VAR dalam membuat keputusan.

