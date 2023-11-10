Respek! Media Vietnam Jagokan Timnas Indonesia U-17 Menang atas Ekuador U-17 di Laga Pembuka Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menjagokan Timnas Indonesia U-17 menang atas Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB. The Thao 247 menyebut apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia U-17 menjungkalkan Ekuador.

Secara pengalaman dan materi pemain, Ekuador U-17 memang di atas Timnas Indonesia U-17. Ekuador U-17 sudah enam kali bermain di Piala Dunia U-17, sedangkan Timnas Indonesia U-17 baru akan menjalani debut di edisi kali ini.

(Timnas Ekuador U-17 menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023)

Secara performa Ekuador U-17 juga tampil meyakinkan di Copa America U-17 2023 yang merupakan babak Kualifikasi Piala Dunia U-17 2023 zona Amerika Selatan. Dari lima pertandingan, Ekuador U-17 tidak terkalahkan dengan rincian tiga menang dan dua imbang.

Menggunakan format round robbin, Ekuador sanggup menang 1-0 atas Argentina dan menahan Brasil 2-2, tim yang akhirnya keluar sebagai juara. Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-17?

Timnas Indonesia U-17 gagal ambil bagian di Piala Asia U-17 2023 yang merupakan babak Kualifikasi Piala Dunia U-17 2023 zona Asia. Beruntung bagi Timnas Indonesia U-17, mereka diizinkan mentas di Piala Dunia U-17 2023 karena statusnya sebagai tuan rumah.

Dukungan suporter Tanah Air dipandang The Thao 247 sebagai nilai tambah Timnas Indonesia U-17. Bukan tak mungkin dukungan 45.000 suporter Tanah Air di laga nanti malam membuat Arkhan Kaka dan kawan-kawan tampill kesetanan dan menumbangkan Ekuador.