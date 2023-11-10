Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Siap Bikin Kejutan?

PREDIKSI skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Apakah Timnas Indonesia U-17 bisa bikin kejutan dengan menang atas Ekuador U-17? Atau justru Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– yang bakal menelan kekalahan?

Perlu diketahui, laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada hari perdana Piala Dunia U-17 2023, Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB. Di atas kertas, Ekuador jelas diunggulkan.

Sebab Ekuador lebih berpengalaman bermain di Piala Dunia U-17. Tercatat kali ini adalah penampilan keenam bagi Ekuador U-17 di ajang Piala Dunia U-17 tersebut, dengan hasil terbaik mampu lolos ke babak perempatfinal pada edisi 1995 dan 2015.

Sementara bagi Timnas Indonesia U-17, edisi kali ini adalah penampilan debut mereka di ajang Piala Dunia U-17. Indonesia pun dapat lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2023 berkat status mereka sebagai tim tuan rumah.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa Ekuador U-17 jelas lebih diunggulkan ketimbang Garuda Asia. Akan tetapi, pasukan Bima Sakti sudah menyiapkan Timnas Indonesia U-17 sebaik mungkin.

Dalam memilih 21 pemain yang didaftarkan untuk Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti harus melaluinya dengan proses yang amat panjang. Dimulai dari penyeleksian pemain di berbagai daerah di Tanah Air, memanggil sejumlah pesepakbola diaspora, hingga memanfaatkan jebolan pemain Timnas Indonesia U-16 yang memenangkan Piala AFF U-16 2022.