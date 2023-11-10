Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17, Bima Sakti Waspadai 2 Hal

JELANG laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17, Bima Sakti mewaspadai dua hal dari lawan. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan bahwa Ekuador U-17 dapat mengancam melalui kualitas individu dan eksekusi bola mati.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal segera memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) ini. Ekuador U-17 menjadi lawan pertama dan Bima Sakti telah melakukan analisa untuk menghadapi tim asal Amerika Selatan tersebut.

Berdasarkan hasil analisa, Bima Sakti pun membeberkan dua hal yang patut diwaspadai dari Ekuador U-17. Menurutnya, kualitas individu dan kemampuan eksekusi bola mati anak asuh Diego Martinez patut menjadi perhatian.

“Kita sudah lihat video mereka (Ekuador U-17), tadi pagi kita informasikan ke pemain mereka tim bagus, memiliki kualitas individu yang baik kemudian punya set piece bagus,” kata Bima Sakti kepada awak media di Stadion Gelora 10 November, Kamis (9/11/2023).

Bima Sakti memastikan dua aspek tersebut menjadi catatan dirinya dan rekan-rekannya. Legenda Timnas Indonesia itu pun menegaskan akan mengantisipasi dua kekuatan Ekuador U-17 tersebut.