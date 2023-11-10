5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Andalan Garuda Asia di Piala AFF U-16 2022

TERDAPAT 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi mampu membobol gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ya, seperti yang diketahui Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia– akan menghadapi Ekuador U-17 di laga perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U-17 berpotensi bikin kejutan saat melawan Ekuador U-17. Pasalnya selain karena berstatus tuan rumah, faktor cuaca juga bisa membantu lantaran pemain Ekuador U-17 masih perlu adaptasi sedangkan para penggawa Garuda Asia jelas sudah biasa dengan cuaca di Indonesia.

Dengan berbagai keuntungan itu, diprediksi pasukan Bima Sakti bisa memberikan kejutan saat melawan Ekuador U-17, salah satunya dengan membobol gawang tim perwakilan Amerika Selatan tersebut. Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia U-17 yang memiliki kans membuat namanya muncul di papan skor?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

5. Amar Brkic





Timnas Indonesia U-17 mendapatkan amunisi baru yang datang dari Eropa, yakni Amar Brkic. Pemain diaspora yang memperkuat klub Jerman, Hoffenheim U-17 itu dipercaya mampu menambah daya gedor Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Bermain sebagai winger kanan, Amar diprediksi mampu memiliki kans untuk mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17. Apalagi sejauh ini Amar pun sudah mencetak tiga gol dari delapan laga bersama Hoffenheim U-17 di Bundesliga U-17 Junir SUD/SUDWEST.

4. Riski Afrisal





Riski Afrisal merupakan gelandang serang Timnas Indonesia U-17. Tugasnya jelas mengalirkan bola ke lini depan dan memberikan peluang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol.

Namun, Riski pun berpotensi memiliki peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor. Terbukti pada Piala AFF U-16 2022, Riski berhasil mencetak dua gol saat Timnas Indonesia U-16 memenangkan kompetisi tersebut.