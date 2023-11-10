Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Andalan Garuda Asia di Piala AFF U-16 2022

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:19 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Andalan Garuda Asia di Piala AFF U-16 2022
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi mampu membobol gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ya, seperti yang diketahui Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia– akan menghadapi Ekuador U-17 di laga perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U-17 berpotensi bikin kejutan saat melawan Ekuador U-17. Pasalnya selain karena berstatus tuan rumah, faktor cuaca juga bisa membantu lantaran pemain Ekuador U-17 masih perlu adaptasi sedangkan para penggawa Garuda Asia jelas sudah biasa dengan cuaca di Indonesia.

Dengan berbagai keuntungan itu, diprediksi pasukan Bima Sakti bisa memberikan kejutan saat melawan Ekuador U-17, salah satunya dengan membobol gawang tim perwakilan Amerika Selatan tersebut. Lantas siapa saja pemain Timnas Indonesia U-17 yang memiliki kans membuat namanya muncul di papan skor?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Bobol Gawang Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

5. Amar Brkic

Amar Brkic

Timnas Indonesia U-17 mendapatkan amunisi baru yang datang dari Eropa, yakni Amar Brkic. Pemain diaspora yang memperkuat klub Jerman, Hoffenheim U-17 itu dipercaya mampu menambah daya gedor Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Bermain sebagai winger kanan, Amar diprediksi mampu memiliki kans untuk mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17. Apalagi sejauh ini Amar pun sudah mencetak tiga gol dari delapan laga bersama Hoffenheim U-17 di Bundesliga U-17 Junir SUD/SUDWEST.

4. Riski Afrisal

Riski Afrisal

Riski Afrisal merupakan gelandang serang Timnas Indonesia U-17. Tugasnya jelas mengalirkan bola ke lini depan dan memberikan peluang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol.

Namun, Riski pun berpotensi memiliki peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor. Terbukti pada Piala AFF U-16 2022, Riski berhasil mencetak dua gol saat Timnas Indonesia U-16 memenangkan kompetisi tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185016/timnas_malaysia_vs_nepal-AE6I_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Terbanyak per November 2025, Nomor 1 Mulai Dekati Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185006/trofi_piala_dunia-JpU5_large.jpg
3 Pemain Super League yang Diprediksi Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/50/1646863/kejutan-duel-ulang-canelo-alvarez-vs-terence-crawford-masuk-tahap-negosiasi-nka.webp
Kejutan, Duel Ulang Canelo Alvarez vs Terence Crawford Masuk Tahap Negosiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Persijap Jepara Pecat Mario Lemos usai 7 Kekalahan Beruntun dan Hattrick Kartu Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement