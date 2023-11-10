Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Jumat 10 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:02 WIB
Timnas Indonesia U-17 bakal membuka Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Ekuador U-17 (Foto: PSSI)
JADWAL Piala Dunia U-17 2023 pada hari ini, Jumat 10 November 2023, akan dibahas di sini. Ada laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 hingga Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera dibuka pada Jumat (10/11/2023) ini. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah akan melakoni laga pertamanya di ajang ini.

Timnas Indonesia U-17

Namun, sejatinya, yang pertama tampil adalah Timnas Panama U-17 vs Timnas Maroko U-17 yang akan kick-off pada pukul 16.00 WIB. Selain itu, Timnas Mali U-17 dan Uzbekistan U-17 juga akan bermain pada waktu yang sama.

Timnas Indonesia U-17 akan bermain menghadapi Ekuador U-17 pada pukul 19.00 WIB. Namun, acara opening ceremony akan dilangsungkan sebelum pertandingan tersebut.

Selain itu, Timnas Spanyol U-17 kontra Kanada U-17 juga akan menjadi pertandingan lain yang berlangsung pada saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Ekuador U-17. Total, ada empat pertandingan yang akan digelar pada hari pertama di Piala Dunia U-17 2023.

