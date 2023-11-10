Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini: Rintangan Pertama Garuda Asia!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |04:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini: Rintangan Pertama Garuda Asia!
Timnas Indonesia U-17 mengawali Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Ekuador U-17 (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimainkan pada Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan menghadapi rintangan pertamanya di pentas dunia ini. Yang menjadi lawan pertama mereka adalah Timnas Ekuador U-17.

Timnas Indonesia U-17

Bagi Timnas Indonesia U-17, ini merupakan partisipasi pertama mereka di kancah Piala Dunia U-17. Sedangkan Ekuador U-17 akan melakoni Piala Dunia U-17 yang keenam.

Ekuador U-17 lolos dengan modal yang menjanjikan sebagai runner-up dari Copa America U-17 2023. Mereka hanya kalah dua poin dari Brasil U-17 yang dinobatkan sebagai juara.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 lolos dengan keistimewaan sebagai tuan rumah. Hal itu menjadi kekuatan tersendiri bagi tim asuhan Bima Sakti untuk tampil di hadapan para pendukungnya sendiri.

Meski begitu, Bima Sakti berharap Timnas Indonesia U-17 bisa bermain lepas di hadapan para pendukungnya sendiri. Dia berharap dukungan langsung dari para suporter tidak akan menjadi beban, melainkan motivasi bagi Welber Jardim dan kolega untuk tampil maksimal.

Halaman:
1 2
      
