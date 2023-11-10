Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiket Laga Timnas Panama U-17 vs Maroko U-17 Ludes Terjual, Bek Los Canaleros Girang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:43 WIB
Tiket Laga Timnas Panama U-17 vs Maroko U-17 Ludes Terjual, Bek Los Canaleros Girang
Bek Timnas Panama U-17 Anel Ryce semringah hadapi Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FEPAFUT)
A
A
A

TIKET laga Timnas Panama U-17 vs Maroko U-17 ludes terjual, bek Los Canaleros Anel Ryce girang. Dia berharap agar atmosfer fantastis bisa tercipta di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga perdana Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Panama U-17 akan memulai kiprahnya di Grup A Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Maroko U-17. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Timnas Panama U-17

Jelang laga, bek Panama U-17, Anel Ryce mengomentari tiket pertandingan yang sudah terjual habis. Dia begitu girang lantaran pencinta sepak bola di Surabaya berpotensi memenuhi tribune Stadion Gelora Bung Tomo.

Ryce terpukau dengan kemegahan markas Persebaya Surabaya itu. Menurutnya, kemegahan stadion harus dibarengi dengan atmosfer pertandingan yang fantastis

“Ini adalah stadion yang indah, dimana kita akan melihat sepak bola yang bagus, kami mengharapkan penonton yang bagus dan atmosfer yang bagus di pertandingan pertama itu,” kata Ryce dilansir laman resmi Federasi Sepak Bola Panama (FEPAFUT), Kamis (9/11/2023).

Untuk diketahui, tiket laga pembuka berlaku untuk dua pertandingan, yakni Panama U-17 kontra Maroko U-17 dan Timnas Indonesia U-17 menghadapi Ekuador U-17. Laga Panama U-17 melawan Maroko U-17 menjadi sajian pembuka pada pukul 16.00 WIB, kemudian dilanjutkan degngan laga tim tuan rumah pada pukul 19.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
