Gustavo Almeida Resmi Gabung Persija Jakarta, Thomas Doll Kegirangan

GUSTAVO Almeida resmi gabung Persija Jakarta, Thomas Doll kegirangan. Pelatih asal Jerman itu meyakini bahwa kehadiran Almeida bakal memberikan dampak positif untuk Macan Kemayoran -- julukan Persija.

Almeida resmi jadi bagian skuad Persija Jakarta untuk putaran kedua Liga 1 2023-2024. Striker berusia 27 tahun itu gabung dengan Persija sebagai pemain pinjaman dari Arema FC.

Hadirnya Almeida membuat Thomas Doll senang. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu yakin bahwa mantan pemain Al Nassr SC ini akan membuat lini depan Persija lebih tajam dalam mengarungi sisa musim ini.

“Saya senang akhirnya dia datang ke Persija karena setengah musim ini dia telah melewati semua laga dengan baik, mencetak banyak gol. Saya yakin Gustavo bisa membantu kami di lini depan. Saya mengucapkan selamat datang di Persija,” kata Thomas Doll dalam rilis Persija, Kamis (9/11/2023).

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, sangat senang Almeida bisa merapat ke tim Ibu Kota. Ketajamannya bersama Arema FC di putaran pertama menjadi faktor Macan Kemayoran mantan mendatangkannya.