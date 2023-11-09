Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengejutkan! Arema FC Pinjamkan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |00:50 WIB
Mengejutkan! Arema FC Pinjamkan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta
Gustavo Almeida kala membela Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC buat keputusan mengejutkan dengan meminjamkan Gustavo Almeida ke Persija Jakarta. Padahal, Gustavo Almeida tampil gacor di Liga 1 2023-2024 sehingga kini bahkan jadi top skor sementara Liga 1 2023-2024.

General Manajer Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengatakan peminjaman Gustavo Almeida karena dinamika sepakbola yang dihadapi Arema FC. Tak ayal, tim dengan berat hati harus mengambil langkah itu.

Gustavo Almeida. Foto: Arema FC

"Memang berat, tapi ini harus dilakukan setelah melakukan diskusi dengan manajemen, manajer dan tim pelatih. Dinamika sepakbola bisa menghampiri siapa saja, termasuk pada Arema FC dengan kondisi yang ada saat ini," ucap Yusrinal Fitriandi, melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu 8 November 2023 malam.

Inal -sapaan akrabn Muhamma Yusrinal- mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa Gustavo Almeida sejak bergabung dengan Arema FC pada awal musim. Kejutan juga diberikan oleh Gustavo Almeida adalah memberikan kontribusi luar biasa untuk Arema FC dengan mencetak 14 gol.

“Kami sampaikan terima kasih pada Gustavo Almeida, dia adalah salah satu striker terbaik dalam catatan sejarah Arema FC,” ucap Muhammad Yusrinal.

