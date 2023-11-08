Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Ditahan Imbang 2-2 oleh Arema FC di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |23:25 WIB
Penyebab Persib Bandung Ditahan Imbang 2-2 oleh Arema FC di Liga 1 2023-2024
Laga Persib Bandung vs Persib Bandung di Liga 1. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PENYEBAB Persib Bandung ditahan imbang 202 oleh Arema FC di Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut timnya melakukan kesalahan saat menghadapi Arema FC.

Bojan Hodak memastikan hasil imbang ini bukan yang terbaik bagi Persib Bandung. Menurutnya, kemenangan seharusnya diraih Persib Bandung karena timnya bertindak sebagai tuan rumah.

Persib Bandung vs Arema FC

"Saya rasa kami mendominasi jalannya permainan, kami bisa menciptakan beberapa peluang, tapi kami dihukum dengan dua kesalahan," kata Bojan Hodak setelah pertandingan.

Bojan Hodak menilai hasil ini harus menjadi perhatian. Sebab, sepakbola dihitung dari gol, bukan dari banyaknya peluang yang diciptakan.

Pelatih berkepala plontos ini pun harus sudah mencoba beberapa upaya untuk bisa membawa Persib Bandung meraih kemenangan. Salah satunya melakukan pergantian pemain di babak kedua.

"Hari ini kami mencetak dua gol, memiliki banyak peluang, tapi masalah terbesarnya adalah adanya dua kesalahan di pertahanan. Itu tidak seharusnya terjadi," jelas Bojan Hodak.

"Rezaldi bermain sangat bagus, Ezra juga bermain bagus. Jadi itu perubahan yang bagus, Dedi juga memberi perubahan ketika masuk. Namun sayang, kali ini kami tidak mencetak gol," lanjutnya.

Terkait wasit, Bojan Hodak ogah memberi komentarnya, mesi selama pertandingan berjalan pelatih berusia 52 tahun itu kerap emosi dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan wasit Sance Lawita.

"Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak mau gaji saya dipotong, karena istri saya bisa kecewa," jelas Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646609/pakai-batik-calon-pelatih-timnas-indonesia-timur-kapadze-salat-jumat-di-masjid-istiqlal-auf.webp
Pakai Batik, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement