Penyebab Persib Bandung Ditahan Imbang 2-2 oleh Arema FC di Liga 1 2023-2024

PENYEBAB Persib Bandung ditahan imbang 202 oleh Arema FC di Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut timnya melakukan kesalahan saat menghadapi Arema FC.

Bojan Hodak memastikan hasil imbang ini bukan yang terbaik bagi Persib Bandung. Menurutnya, kemenangan seharusnya diraih Persib Bandung karena timnya bertindak sebagai tuan rumah.

"Saya rasa kami mendominasi jalannya permainan, kami bisa menciptakan beberapa peluang, tapi kami dihukum dengan dua kesalahan," kata Bojan Hodak setelah pertandingan.

Bojan Hodak menilai hasil ini harus menjadi perhatian. Sebab, sepakbola dihitung dari gol, bukan dari banyaknya peluang yang diciptakan.

Pelatih berkepala plontos ini pun harus sudah mencoba beberapa upaya untuk bisa membawa Persib Bandung meraih kemenangan. Salah satunya melakukan pergantian pemain di babak kedua.

"Hari ini kami mencetak dua gol, memiliki banyak peluang, tapi masalah terbesarnya adalah adanya dua kesalahan di pertahanan. Itu tidak seharusnya terjadi," jelas Bojan Hodak.

BACA JUGA: Fernando Valente Ungkap Betapa Kerasnya Arema FC Bekerja untuk Sekadar Imbangi Persib Bandung

"Rezaldi bermain sangat bagus, Ezra juga bermain bagus. Jadi itu perubahan yang bagus, Dedi juga memberi perubahan ketika masuk. Namun sayang, kali ini kami tidak mencetak gol," lanjutnya.

Terkait wasit, Bojan Hodak ogah memberi komentarnya, mesi selama pertandingan berjalan pelatih berusia 52 tahun itu kerap emosi dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan wasit Sance Lawita.

"Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak mau gaji saya dipotong, karena istri saya bisa kecewa," jelas Bojan Hodak.