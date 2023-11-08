Fernando Valente Ungkap Betapa Kerasnya Arema FC Bekerja untuk Sekadar Imbangi Persib Bandung

FERNANDO Valente ungkap betapa kerasnya Arema FC bekerja untuk sekadar imbangi Persib Bandung. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (8/11/2023) sore WIB berakhir dengan skor 2-2.

Menurut pelatih Arema FC, Fernando Valente, hasil ini sudah sesuai perkiraannya. Sebab, Persib merupakan tim yang punya kemampuan untuk menjadi juara Liga 1 2023-2024.

"Mereka tim yang sangat kuat, memiliki pemain berpengalaman dan pelatih yang bagus, lingkungan di sini juga sangat luar biasa," kata Fernando Valente usai pertandingan.

Pelatih asal Portugal ini mengaku memahami akan menghadapi lawan seperti Persib. Namun, dia sudah meminta para pemainnya untuk bermain dan memberikan kejutan kepada tim berjulukan Maung Bandung itu.

"Kami mengakui Persib lebih banyak mengontrol permainan, tapi dalam beberapa momen juga kami menciptakan situasi berbahaya. Tapi memang itu tidak mudah karena kami juga dihuni pemain yang berpengalaman. Kami harus lebih berbahaya di final third terutama ketika mengambil keputusan," tuturnya.

Menurutnya, hasil imbang ini merupakan hadiah atas kerja keras pemainnya yang selama ini berkeinginan tampil maksimal di setiap pertandingannya. Pasalnya, saat ini Arema FC berada di zona degradasi dengan menempati posisi 16 klasemen sementara.

"Tapi kami masih ada dan kami akan bekerja keras. Kami harus mempersiapkan lagi tim untuk melawan laga-laga seperti ini lagi," tegasnya.

Dia pun memberikan apresiasi kepada Gustavo Almeida. Karena striker andalannya itu kembali membantu Arema FC untuk terhindar dari kekalahan.

Sebelumnya Arema FC tertinggal gol lebih dulu melalui David da Silva di menit ke-26. Sempat menyamakan kedudukan melalui Dedik Setiawan di menit ke-15, tapi Maung Bandung kembali mencetak gol keduanya melalui Ciro Alves di menit ke-26.