Media Malaysia Soroti Kekalahan Bali United dari Central Coast Mariners di AFC Cup 2023: Kalah Lagi!

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti kekalahan Bali United atas Central Coast Mariners pada matchday keempat AFC Cup 2023. Mereka menyebut Bali United harus menelan kekalahan lagi di AFC Cup 2023.

Ya, Bali United tumbang dengan skor 1-2 dalam laga fase Grup G AFC Cup 2023. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu 8 November 2023.

Makan Bola menulis artikel dengan judul "AFC Cup: Bali United Kalah Lagi dari Central Coast Mariners”. Itu memang menjadi kekalahan kedua skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- dari tim asal Australia tersebut.

Sebelumnya, tim asuhan Stefano Cugurra itu tumbang dari Central Coast Mariners dengan skor 3-6. Laga itu berlangsung di Central Coast Stadium beberapa waktu lalu.

Kekalahan itu membuat langkah Bali United melaju ke babak selanjutnya cukup berat. Sebab, tim itu kini berada di posisi ketiga dengan empat poin.