Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Soroti Kekalahan Bali United dari Central Coast Mariners di AFC Cup 2023: Kalah Lagi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |01:30 WIB
Media Malaysia Soroti Kekalahan Bali United dari Central Coast Mariners di AFC Cup 2023: Kalah Lagi!
Laga Bali United vs Central Coast Mariners di AFC Cup 2023. (Foto: Bali United)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyoroti kekalahan Bali United atas Central Coast Mariners pada matchday keempat AFC Cup 2023. Mereka menyebut Bali United harus menelan kekalahan lagi di AFC Cup 2023.

Ya, Bali United tumbang dengan skor 1-2 dalam laga fase Grup G AFC Cup 2023. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu 8 November 2023.

Bali United vs Central Coast Mariners. Foto: Bali United

Makan Bola menulis artikel dengan judul "AFC Cup: Bali United Kalah Lagi dari Central Coast Mariners”. Itu memang menjadi kekalahan kedua skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- dari tim asal Australia tersebut.

Sebelumnya, tim asuhan Stefano Cugurra itu tumbang dari Central Coast Mariners dengan skor 3-6. Laga itu berlangsung di Central Coast Stadium beberapa waktu lalu.

Kekalahan itu membuat langkah Bali United melaju ke babak selanjutnya cukup berat. Sebab, tim itu kini berada di posisi ketiga dengan empat poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646525/usman-nurmagomedov-vs-alfie-davis-perebutan-gelar-kelas-ringan-pfl-yga.webp
Usman Nurmagomedov vs Alfie Davis: Perebutan Gelar Kelas Ringan PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/senengminton_semarang_2025.jpg
Festival SenengMinton Semarang 2025 Pecah! 510 Siswa SD Ramaikan Ajang Pembibitan Bulu Tangkis Masa Depan Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement