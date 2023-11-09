Buat Sevilla Tak Berdaya, Mikel Arteta Puji Penampilan Arsenal di Liga Champions 2023-2024

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji penampilan timnya usai menang 2-0 atas Sevilla di matchday keempat Grup B Liga Champions 2023-2024, pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Pasalnya Arteta melihat agresi dan komitmen yang diperlihatkan pemain Arsenal sangat baik sehingga mampu mengendalikan permainan dan membuat Sevilla tak berdaya.

Ya, Arsenal baru saja menang meyakinkan atas Sevilla di Emirates Stadium, London, Inggris. Bermain dominan, The Gunners -julukan Arsenal- mengunci kemenangan lewat Leandro Trossard (29’), dan Bukayo Saka (64’).

Kemenangan ini membuka peluang emas bagi Arsenal untuk lolos ke babak 16 besar. Sekarang, pasukan Mikel Arteta sejatinya hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan tiket menuju fase gugur.

Usai pertandingan, Arteta mengatakan sangat senang melihat penampilan meyakinkan dari The Gunners. Pelatih asal Spanyol itu semringah lantaran anak asuhnya berhasil menerapkan taktik dengan baik.

“Saya sangat senang dengan penampilan tim,” kata Arteta dikutip dari BBC Internasional, Kamis (9/11/2023).

"Mereka menunjukkan agresi dan komitmen. Bahkan ketika kami kehilangan bola, kami sangat bagus untuk mendapatkannya kembali. Sulit di Eropa untuk mengendalikannya seperti yang kami lakukan,” tambahnya.