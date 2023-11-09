Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Buat Sevilla Tak Berdaya, Mikel Arteta Puji Penampilan Arsenal di Liga Champions 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |07:45 WIB
Buat Sevilla Tak Berdaya, Mikel Arteta Puji Penampilan Arsenal di Liga Champions 2023-2024
Suasana laga Arsenal vs Sevilla di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji penampilan timnya usai menang 2-0 atas Sevilla di matchday keempat Grup B Liga Champions 2023-2024, pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Pasalnya Arteta melihat agresi dan komitmen yang diperlihatkan pemain Arsenal sangat baik sehingga mampu mengendalikan permainan dan membuat Sevilla tak berdaya.

Ya, Arsenal baru saja menang meyakinkan atas Sevilla di Emirates Stadium, London, Inggris. Bermain dominan, The Gunners -julukan Arsenal- mengunci kemenangan lewat Leandro Trossard (29’), dan Bukayo Saka (64’).

Kemenangan ini membuka peluang emas bagi Arsenal untuk lolos ke babak 16 besar. Sekarang, pasukan Mikel Arteta sejatinya hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan tiket menuju fase gugur.

Usai pertandingan, Arteta mengatakan sangat senang melihat penampilan meyakinkan dari The Gunners. Pelatih asal Spanyol itu semringah lantaran anak asuhnya berhasil menerapkan taktik dengan baik.

Arsenal vs Sevilla

“Saya sangat senang dengan penampilan tim,” kata Arteta dikutip dari BBC Internasional, Kamis (9/11/2023).

"Mereka menunjukkan agresi dan komitmen. Bahkan ketika kami kehilangan bola, kami sangat bagus untuk mendapatkannya kembali. Sulit di Eropa untuk mengendalikannya seperti yang kami lakukan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement