HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Arsenal vs Sevilla di Liga Champions 2023-2024: The Gunners Menang Dua Gol Tanpa Balas!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |04:55 WIB
Hasil Arsenal vs Sevilla di Liga Champions 2023-2024: The Gunners Menang Dua Gol Tanpa Balas!
Laga Arsenal vs Sevilla di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Arsenal vs Sevilla di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. The Gunners -julukan Arsenal- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga matchday keempat Grup B.

Laga Arsenal vs Sevilla digelar di Stadion Emirates, Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Dua gol Arsenal dicetak oleh Leandro Trossard (29’) dan Bukayo Saka (64’).

Arsenal vs Sevilla

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal yang berlaga di markasnya sendiri tampak tampil begitu percaya diri. Mereka langsung menebar ancaman ke lini pertahanan Sevilla sejak awal laga.

Meski begitu, Arsenal tak bisa dengan mudah membuka keunggulan dengan cepat karena rapatnya lini pertahanan Sevilla. Sederet peluang tim tuan rumah pun menjadi sia-sia, salah satunya lewat aksi Bukayo Saka di menit ke-18. Sayang, tendangan bebasnya kala itu masih melambung di atas mistar gawang.

Pada menit ke-29, Arsenal akhirnya memecah kebuntuan. Ialah Leandro Trossard yang bisa mencatatkan namanya di papan skor.

Memanfaatkan umpan indah dari Bukayo Saka, Trossard yang tanpa kawalan langsung menyambar bola dengan cepat dan menyarangkannya ke gawang lawan. Arsenal unggul 1-0!

Setelah itu, kedua tim terus mencoba mencetak gol. Tetapi, usaha mereka gagal berbuah manis hingga akhir laga babak pertama. Arsenal pun mempertahankan keunggulannya 1-0!

